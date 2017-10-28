أمير مكة بالنيابة يقدم التعازي لـ ” المطرفي ” في وفاة والدته

نايف السالم(صدى):

قدّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز التعازي والمواساة لمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي في وفاة والدته.

وسأل الأمير عبدالله بن بندر الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أبناءها وذويها الصبر والسلوان.

من جهته شكر اللواء المطرفي الأمير عبدالله بن بندر على تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.