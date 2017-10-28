  • الأحد 29

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أمير مكة بالنيابة يقدم التعازي لـ ” المطرفي ” في وفاة والدته

أمير مكة بالنيابة يقدم التعازي لـ ” المطرفي ” في وفاة والدته

أمير مكة بالنيابة يقدم التعازي لـ ” المطرفي ” في وفاة والدته
نايف السالم(صدى):

قدّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز التعازي والمواساة لمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي في وفاة والدته.

وسأل الأمير عبدالله بن بندر الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أبناءها وذويها الصبر والسلوان.

من جهته شكر اللواء المطرفي الأمير عبدالله بن بندر على تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ يومين

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه .

[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ يومين

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *