أمير مكة بالنيابة يقدم التعازي لـ ” المطرفي ” في وفاة والدته
قدّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز التعازي والمواساة لمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي في وفاة والدته.
وسأل الأمير عبدالله بن بندر الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أبناءها وذويها الصبر والسلوان.
من جهته شكر اللواء المطرفي الأمير عبدالله بن بندر على تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه .