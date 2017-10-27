إحالة رجل أمن بمكة للتحقيق لتوثيقه مداهمة أمنية ونشرها
كشفت مصادر صحفيه، أن شرطة العاصمة المقدسة اليوم الجمعة، أحالة أحد منسوبيها إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في توثيقه مداهمة أمنية بأحد الأحياء القريبة من الحرم المكي ونشرها على ” سناب شات ” .
وكان قد تم تداول مقطع فيديو لمداهمة أمنية في شارع المنصور بمكة المكرمة، لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وذلك بعد توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.
وأشارت المصادر إلى تصنيف ذلك كتهمة ضمن الجرائم المعلوماتية؛ للمساس بالحياة الشخصية للمقبوض عليهم في المداهمة، حيث سيصدر قرار تأديبي بحق رجل الأمن يقضي بنقله خارج المنطقة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يومين
يستاهل🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
أنت رايح تأدي واجبك ولا رايح أتصور🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ يوم واحد
مثل هذه الاحداث لا يجوز تصويرها لكي لا يستفيد من التصوير المجرمون والارهابيون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
قلنا لهم يبو عمار
محاظرات انزلها هنا كل يوم
ومفي فايدة🤔