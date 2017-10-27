إحالة رجل أمن بمكة للتحقيق لتوثيقه مداهمة أمنية ونشرها

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر صحفيه، أن شرطة العاصمة المقدسة اليوم الجمعة، أحالة أحد منسوبيها إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في توثيقه مداهمة أمنية بأحد الأحياء القريبة من الحرم المكي ونشرها على ” سناب شات ” .

وكان قد تم تداول مقطع فيديو لمداهمة أمنية في شارع المنصور بمكة المكرمة، لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وذلك بعد توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وأشارت المصادر إلى تصنيف ذلك كتهمة ضمن الجرائم المعلوماتية؛ للمساس بالحياة الشخصية للمقبوض عليهم في المداهمة، حيث سيصدر قرار تأديبي بحق رجل الأمن يقضي بنقله خارج المنطقة.