المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة بالبحرين

واس(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة بالقرب من منطقة جدحفص في مملكة البحرين الشقيقة.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الفقيد ولمملكة البحرين الشقيقة حكومة وشعبًا، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد وقوف المملكة إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها.