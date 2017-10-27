شنوان العنزي تعليقًا علي تكريم فؤاد أنور: نجم له بصمات بالكرة
علق الكاتب الرياضي محمد شنوان العنزي، على قرار هيئة الرياضة الخاص بإقامة حفل اعتزال لنجم الكرة السعودية السابق فؤاد أنور، وأنه لاعب كبير له بصمات لا تُنسى بالكرة السعودية، سواء على مستوى المنتخبات، أو الأندية.
وقال العنزي: ” يستحق فؤاد الأخضر، نجم له بصمات بالكرة السعودية.. على مستوى المنتخبات والأندية..! تستاهل يابو خالد، وشكرًا أبو ناصر ” .
وكانت هيئة الرياضة قد نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، جاء نصها: ” رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة تركي آل الشيخ يوجه بإقامة حفل اعتزال للاعب فؤاد أنور بملعب الجوهرة، وجاري التفاوض مع يوفنتوس الإيطالي وفرق أخري ” .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ يومين
كل اللي سجلو بكأس العالم المفروض تكريمهم طبعا مافيه غير لاعبي الهلال والشباب
ابو مساعد[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ يومين
يا رجال شنوان متخصص في النعاج والخرفات والسطحات خل عنه الكورة
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ يومين
يستاهل فؤاد الاخضر التكريم منذو مبطي كان احد اهم العناصر وسر النجاح لمنتخب 94 سواء في كاس العالم او في كاس الخليج في نفس العام ابدعت يافؤاد انور أمين
المشكله الجماهير ماتحضر الا للاعبي الاندية الاربعة : الزعيق والاتهاد والطحالب والفقر
فؤاد شبابي … ماحولك أحد يا ابو أمين لازم الدخول بريالين ونص او مجاني
البطل بالكتشب[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ يومين
حتى محمد شنوان قام يثني على القرارات على باله بيعينونه بمنصب مسؤل سطحات هيئة الرياضه
ابو خالد[ عدد التعليقات: 967 ] نشر منذ يوم واحد
اكثر الاندية تكريما للمعتزلين نادي الهلال علي اذكر كرم الثنيان و سامي الجابر و التمياط و النصر ماجد عبد الله والقادم بمبادرة من تركي ال شيخ الكبتن الهريفي والاهلي عبد الجواد ودبو والاتحاد حمزة ادريس والشباب لااحد حتي الان رغم ان هناك نجوم كبار خدمو المنتخب امثال فؤاد انور والمهلل