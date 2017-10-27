شنوان العنزي تعليقًا علي تكريم فؤاد أنور: نجم له بصمات بالكرة

ماجد محمد(صدى):

علق الكاتب الرياضي محمد شنوان العنزي، على قرار هيئة الرياضة الخاص بإقامة حفل اعتزال لنجم الكرة السعودية السابق فؤاد أنور، وأنه لاعب كبير له بصمات لا تُنسى بالكرة السعودية، سواء على مستوى المنتخبات، أو الأندية.

وقال العنزي: ” يستحق فؤاد الأخضر، نجم له بصمات بالكرة السعودية.. على مستوى المنتخبات والأندية..! تستاهل يابو خالد، وشكرًا أبو ناصر ” .

وكانت هيئة الرياضة قد نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، جاء نصها: ” رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة تركي آل الشيخ يوجه بإقامة حفل اعتزال للاعب فؤاد أنور بملعب الجوهرة، وجاري التفاوض مع يوفنتوس الإيطالي وفرق أخري ” .