هيئة الرياضة تخصص دخل مباراتي الاتحاد مع الشباب والنصر لصالح مروان والخليوي
أعلنت هيئة الرياضة، أن رئيس مجلس الإدارة، تركي آل الشيخ، وجه بتخصيص دخل مباراة الاتحاد والشباب في جدة لأسرة اللاعب محمد الخليوي، وتخصيص دخل مباراة النصر والاتحاد في الرياض للاعب سالم مروان.
وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنها ستتكفل بتعويض الأندية عن الدخل.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ يومين
شي طيب ان تتذكر انسان خدم بلده وتقف معه في محنته وترد له شي من جميله .. ال الشيخ يكفي نقول انك انسان
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ يومين
الله يجزاك خير ويجعلها في موازين أعمالك.
بادرة طيبة، وخطوة موفقة.