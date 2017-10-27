هيئة الرياضة تخصص دخل مباراتي الاتحاد مع الشباب والنصر لصالح مروان والخليوي

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت هيئة الرياضة، أن رئيس مجلس الإدارة، تركي آل الشيخ، وجه بتخصيص دخل مباراة الاتحاد والشباب في جدة لأسرة اللاعب محمد الخليوي، وتخصيص دخل مباراة النصر والاتحاد في الرياض للاعب سالم مروان.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنها ستتكفل بتعويض الأندية عن الدخل.