الناصر عقب إعلان الشباب عقد جمعية عمومية طارئة: ” من صعب لأصعب “

طلال الغامدي(صدى):

كتب الإعلامي المقرب من الشأن الشبابي، محمد الناصر، عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تغريدة يستنكر فيها فرحة البعض عقب إعلان المركز الإعلامي لنادي الشباب، أن رئيس الشباب، طلال آل الشيخ، دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة، مؤكدًا أن الفراغ الإداري القادم لا يستدعي كل هذا الفرح، وأن وضع الشباب سيزداد صعوبة.

وقال الناصرفي التغريدة : ” الفراغ الإداري القادم لا يستدعي كل هذا الفرح، بل سيزيد الأوضاع صعوبة! الشباب من صعب لأصعب! رجالات الشباب كلكم خذلتموه! وجميعكم يتحمل ذلك! ”

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد حل مجلس إدارة نادي الشباب بقيادة عبدالله القريني، وقام بتكليف طلال بن حسن آل الشيخ رئيسًا للنادي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.