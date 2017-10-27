قطاع البنوك يدخل الاستثمار الرياضي عبر الهلال

خالد يحي(صدى):

من المقرر ان تعلن ادارة الهلال خلال الايام القادمه توقيعها مع احد البنوك المحليه لينظم لبقية رعاة النادي.

وتفاضل الاداره بين البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الاول لتوقيع عقد الرعايه. وبحسب الاتفاقيه فأن الرعايه ستكون عبر ادارة حسابات النادي البنكيه ورواتب اللاعبين والاعلان داخل مرافق النادي ولن يكون لاسم البنك مكان على قميص الفريق.