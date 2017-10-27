وكيل لاعب النصر: منتقدو أداء إبراهيم غالب أغبياء لا يفقهون

نواف السالم(صدى):

اجم فيصل الشبرمي، وكيل لاعب النصر إبراهيم غالب، الجماهير والإعلاميين الذين انتقدوا أداء غالب خلال مباراة الأمس أمام نادي الهلال، واصفا إياهم بأنهم لا يفقهون شيئًا في كرة القدم.

وأكد الشبرمي، عبر حسابه بـ ” تويتر ” : ” كبش فداء لأخطاء الغير.. نقد جارح لا يفقهون بكرة القدم إلا اسمها.. أنت سبب من أسباب عودة نصر البطولات.. لا يهمك يا صديقي حكي الأغبياء ” ، مرفقًا مع تغريدته صورة لاعب النصر إبراهيم غالب.

وكان الهلال قد خرج بالنقاط الثلاث من الديربي أمام النصر، واستطاع الزعيم الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.