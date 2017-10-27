وكيل لاعب النصر: منتقدو أداء إبراهيم غالب أغبياء لا يفقهون
اجم فيصل الشبرمي، وكيل لاعب النصر إبراهيم غالب، الجماهير والإعلاميين الذين انتقدوا أداء غالب خلال مباراة الأمس أمام نادي الهلال، واصفا إياهم بأنهم لا يفقهون شيئًا في كرة القدم.
وأكد الشبرمي، عبر حسابه بـ ” تويتر ” : ” كبش فداء لأخطاء الغير.. نقد جارح لا يفقهون بكرة القدم إلا اسمها.. أنت سبب من أسباب عودة نصر البطولات.. لا يهمك يا صديقي حكي الأغبياء ” ، مرفقًا مع تغريدته صورة لاعب النصر إبراهيم غالب.
وكان الهلال قد خرج بالنقاط الثلاث من الديربي أمام النصر، واستطاع الزعيم الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ يومين
ترى مسوين عروض وتخفيضات على الموز الكيلو بريالين
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ يومين
افضل محور سعودي
زهران الزهراني[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ يوم واحد
نعم في هبوط في مستوى اللاعب وكل اللاعبين هابط مستواهم وماعندهم روح والنصر غني باالنجوم ومافي داعي تصادر اراء الجمهور
صايد الطرايد[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ يوم واحد
ياليت يعقل ويحلق احنا من جمهور النصر واحد أسباب الطقطقه الهلاليه حلاقه القزع ياليت يحلق ويصير رجال
أبو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
قال من مداحتها
قال المشاطة
اللي أنا متأكد منه أنك كوكيل ماتفقه في الرياضة بأكملها
خلك في شغلك ( بيع ومشترى ) أفضل
غالب ليس غالب الماضي والشمس لاتغطى بغربال فلا تضحك علينا أنت وأمثالك من السماسرة
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ يوم واحد
طبل يا مطبل
خله يحلق راسه زين ويتعوذ من ابليس
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
من حقك تمدح وتطبل لبراهيم غالب العاهه ! ما همك النصر اهم شي مصلحتك الخاصه وبس ؟
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
ياخي الهلال يقدم دروس بالمجان وما احد يستفيد ماهو خطأ اني اسوي مثلهم دام انه صح حتى لو اعتبرانه منافس للنصر وهو عكس ؟
اكبر درس كيف تعاملت ادارة الهلال مع سالم الدوسري ونواف العابد مع ناديهم عند هبوط مستواهم وصابهم كبر صار مكانهم الدكه وتدريب انفرادي حتى فهم الواحد انهم ولا شي ! وبعدها شف كيف مستواهم الان قمه بالابداع . ما طبلو لهم ولا اسمحوا لاحد يطبل لهم جالس الحين انت تطبل للعاهه غالب