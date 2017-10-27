النيابة الإسبانية تحقق مع قادة إقليم كتالونيا في تهمة ” العصيان “

مدريد(صدى):

تبدأ النيابة العامة الإسبانية اليوم الجمعة، التحقيق مع قادة إقليم كتالونيا في تهمة ” العصيان ” ؛ وذلك بعد إعلان برلمان إقليم كتالونيا الاستقلال في تصويت مثير للجدل.

وقال رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي إلى ” التزام الهدوء ” ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أدعو كل الإسبان للهدوء. حكم القانون سيعيد الشرعية في كتالونيا ” .

وكان إقليم كتالونيا قد أجرى مطلع أكتوبر الجاري استفتاء على استقلاله عن إسبانيا، صوت خلاله نحو 90 في المئة من المشاركين لصالح الانفصال، ولم تعترف الحكومة الإسبانية بنتائج الاستفتاء، الذي صدر قرار المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.