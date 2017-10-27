شرطة محايل عسير تضبط 5 متهمين في قضايا سطو مسلح وقتل واختطاف

محمد بن طحيطح(صدى):

نجحت شرطة محايل عسير، في القبض على 5 أشخاص؛ اشتركوا في جريمة قتل، واقتياد 6 نساء ورجلَيْن إلى مكان آخر.

ويأتي هذا بتوجيه من قيادة مدير شرطة محايل العميد عبد الله الزهيري، ومتابعة مباشرة من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي، وذلك في إنجاز أمني، يُضاف لواحدة من أعقد الجرائم التي شهدتها المنطقة، والتي صنفت من قِبل النيابة العامة أنها سطو مسلح وقتل واختطاف.

وكانت الدوريات الأمنية، قد تلقت بلاغًا عن وجود شخص ” إثيوبي ” مقتول في أحد المواقع السكنية بقرية ” الروحاء ” بترقش شمال محايل؛ فانتقلت الجهات الأمنية المختصة برفقة عضو النيابة العامة والطبيب الشرعي، ووُجد القتيل مضرجًا في دمائه.

إثر ذلك كثفت شرطة محايل عمليات التحري والبحث، التي أسفرت عن القبض على 5 أشخاص سعوديي الجنسية، كانوا مدججين بالأسلحة النارية المختلفة لحظة هجومهم على المجني عليهم، بينها سلاح من نوع رشاش، ومسدس.

كما قاموا بدخول المنزل الذي تسكنه مجموعة من الإثيوبيين من النساء والرجال، كما قاموا بقتل رجل إثيوبي، يبلغ من العمر 30 عامًا، واقتادوا 6 نساء وشخصين آخرين من الجنسية نفسها إلى استراحة أخرى.

وحاول أحد الجناة عند عملية القبض عليه مقاومة رجال الأمن قبل أن تصدر التوجيهات باقتحام المقر الذي يوجد به، وتم تحريز فأس اعتدى به على السيارة الأمنية، إلى جانب ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في عملية السطو المسلح والقتل والاختطاف، التي أثبتت الجهات المختصة من خلال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات أنها هي المستخدمة في الجريمة، وذلك في منزل جانٍ آخر.

تم إحالت ملف القضية إلى النيابة العامة، ووضع الجناة إلى السجن العام.