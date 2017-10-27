بالصور.. زيت الزيتون يشفي سيدة أسترالية من ” اكزيما ” مزمنه

متابعات(صدى):

شفيت سيدة ثلاثينية من سيدني، بعد صراع طويل مع الحساسية الجلدية ” الاكزيما ” منذ مرحلة المراهقة؛ حيث تسببت تلك الحساسية في تشوه مظهرها لكامل جسدها و تورم عينيها باستمرار و بقع حمراء بكل جسدها لأعوام عديدة اختبرت فيها جميع أنواع الأدوية المعالجة بدايةً بمضادات الالتهاب و الكورتيزون و نهايةً بالمضادات الحيوية دون جدوى.

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن السيدة عانت من مظهرها كونها تعمل مصممة مكياج و لصالح ماركة ” ماك ” العالمية لأدوات التجميل، فقد كان من المحرج لها اقناع العميلات بأنها الأكفأ في عمل المكياج بسبب طفحها الجلدي المنتشر بجسدها كله.

تردّدت ” هنا بارنت ” على العديد من أطباء الجلدية باستراليا إلى أن اقترح عليها أحد أصدقائها أن تذهب للطبيب ” جون سوليفان ” والذي وصف لها الإدهان بمنتجات زيت الزيتون لجسدها كله دون وضع أي كيماويات خارجية.

وبالفعل استمرت على وصفته لشهور و لاحظت النتيجة من أول 6 أسابيع حيث بدأ الطفح الجلدي يهدأ تدريجياً حتى اختفى نهائيا و بدأت تشعر بالثقة في نفسها و تحسنت حالتها النفسية إثر ذلك التغيير الجزري بحياتها، ولذلك فإنها تشارك مثيلاتها من النساء تجربتها للاستفادة العامة للجميع.