بالصور.. زيت الزيتون يشفي سيدة أسترالية من ” اكزيما ” مزمنه
شفيت سيدة ثلاثينية من سيدني، بعد صراع طويل مع الحساسية الجلدية ” الاكزيما ” منذ مرحلة المراهقة؛ حيث تسببت تلك الحساسية في تشوه مظهرها لكامل جسدها و تورم عينيها باستمرار و بقع حمراء بكل جسدها لأعوام عديدة اختبرت فيها جميع أنواع الأدوية المعالجة بدايةً بمضادات الالتهاب و الكورتيزون و نهايةً بالمضادات الحيوية دون جدوى.
وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن السيدة عانت من مظهرها كونها تعمل مصممة مكياج و لصالح ماركة ” ماك ” العالمية لأدوات التجميل، فقد كان من المحرج لها اقناع العميلات بأنها الأكفأ في عمل المكياج بسبب طفحها الجلدي المنتشر بجسدها كله.
تردّدت ” هنا بارنت ” على العديد من أطباء الجلدية باستراليا إلى أن اقترح عليها أحد أصدقائها أن تذهب للطبيب ” جون سوليفان ” والذي وصف لها الإدهان بمنتجات زيت الزيتون لجسدها كله دون وضع أي كيماويات خارجية.
وبالفعل استمرت على وصفته لشهور و لاحظت النتيجة من أول 6 أسابيع حيث بدأ الطفح الجلدي يهدأ تدريجياً حتى اختفى نهائيا و بدأت تشعر بالثقة في نفسها و تحسنت حالتها النفسية إثر ذلك التغيير الجزري بحياتها، ولذلك فإنها تشارك مثيلاتها من النساء تجربتها للاستفادة العامة للجميع.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يومين
بالطبع فالله عزوجل اقسم بالتين والزيتون
لما فيهما من فوائد
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انتي بس جربيه مع الجبن والزعتر 😋😋 وماعاد تبطلينه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
الله جعلها شجره مبارك وكل ما فيها مفيد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
اكيد مفيد بعد اراده ربي العالمين والبعض يستخدمونه للطبخ وسحبو على الزيوت الثانيه😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
رب العالمين❤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
وله استخدمات اخرى
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
صحيح👍❤
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
لاشك في الزيتون وزيت الزيتون منافعه ، لأنها ذكرت في القرآن الكريم ,,