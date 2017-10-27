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بالصور.. زيت الزيتون يشفي سيدة أسترالية من ” اكزيما ” مزمنه

بالصور.. زيت الزيتون يشفي سيدة أسترالية من ” اكزيما ” مزمنه
متابعات(صدى):

شفيت سيدة ثلاثينية من سيدني، بعد صراع طويل مع الحساسية الجلدية ” الاكزيما ” منذ مرحلة المراهقة؛ حيث تسببت تلك الحساسية في تشوه مظهرها لكامل جسدها و تورم عينيها باستمرار و بقع حمراء بكل جسدها لأعوام عديدة اختبرت فيها جميع أنواع الأدوية المعالجة بدايةً بمضادات الالتهاب و الكورتيزون و نهايةً بالمضادات الحيوية دون جدوى.

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن السيدة عانت من مظهرها كونها تعمل مصممة مكياج و لصالح ماركة ” ماك ” العالمية لأدوات التجميل، فقد كان من المحرج لها اقناع العميلات بأنها الأكفأ في عمل المكياج بسبب طفحها الجلدي المنتشر بجسدها كله.

تردّدت ” هنا بارنت ” على العديد من أطباء الجلدية باستراليا إلى أن اقترح عليها أحد أصدقائها أن تذهب للطبيب ” جون سوليفان ” والذي وصف لها الإدهان بمنتجات زيت الزيتون لجسدها كله دون وضع أي كيماويات خارجية.

وبالفعل استمرت على وصفته لشهور و لاحظت النتيجة من أول 6 أسابيع حيث بدأ الطفح الجلدي يهدأ تدريجياً حتى اختفى نهائيا و بدأت تشعر بالثقة في نفسها و تحسنت حالتها النفسية إثر ذلك التغيير الجزري بحياتها، ولذلك فإنها تشارك مثيلاتها من النساء تجربتها للاستفادة العامة للجميع.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين

اكيد مفيد بعد اراده ربي العالمين والبعض يستخدمونه للطبخ وسحبو على الزيوت الثانيه😊

[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد

لاشك في الزيتون وزيت الزيتون منافعه ، لأنها ذكرت في القرآن الكريم ,,

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