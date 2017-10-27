مدني بيشة يخمد حريقا في منزل بسبب عبث الأطفال

محمد بن طحيطح(صدى):

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة بيشة، حريقا اندلع في غرفة أطفال بأحد المباني السكنية بحي الطاحسي، وتبين من التحقيق الأولي أن عبث الأطفال وراء اندلاع النيران.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبد الرحيم العاصمي، أن الحريق انحصر في غرفة نوم أطفال بكامل محتوياتها، مساحتها ٤*٥ م، مع تأثُّر باقي الشقة باسوداد كربوني نتيجة الدخان المتصاعد من جراء الحريق.

وأشار العاصمي إلى أن فِرق الدفاع المدني قامت بالتأكد من عدم وجود مصابين أو محتجزين بالشقة، وكذلك فصل التيار الكهربائي، وإخماد الحريق تمامًا، وتسليم الموقع لصاحبه. ولم يصاحب الحادث أي إصابات أو إشكاليات، مشيرًا إلى أنه تبيَّن من خلال التحقيق الأولي أن سبب الحريق يعود إلى عبث أطفال.