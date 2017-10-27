جمال عارف يشكر رئيس هيئة الرياضة على مواقفه مع الرياضيين

نواف السالم(صدى):

أشاد الناقد الرياضي، جمال عارف، بالمواقف الأخيرة التي اتخذها رئيس هيئة الرياضة، الأستاذ تركي آل الشيخ، تجاه الرياضيين والتي تمثلت في إعطائهم مناصب هامة، وتكريمهم وإقامة مباريات اعتزال للنجوم السابقين.

وكتب عارف عبر حسابه الرسمي بتويتر: ” كل الشكر لمعالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ لمواقفه مع الرياضيين.. مناصب للاعبين وتكريمهم ومباريات اعتزال.. يستاهلون ويستحقون ” .

وكانت رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، وجه بإقامة حفل اعتزال للاعب فؤاد أنور بملعب الجوهرة، مشيرا على أنه جار التفاوض مع يوفنتوس الإيطالي وفرق أخرى.