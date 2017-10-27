وزير الداخلية يسمح لأردني ابن مواطنة سعودية بدخول البلاد

نايف السالم(صدى):

سمح وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بإدخال وافد أردني ابن لمواطنة سعودية بعد أن علق في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على خلفية إجراءات جنائية سُجلت ضده منذ عشر سنوات قبل أن يغادر البلاد ومنعته الأجهزة الأمنية بالمطار من الدخول.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، أنه عرض الموضوع على وزير الداخلية، ووافق على دخوله وكانت والدته تنتظر وصول ابنها بعد أن تم منحه تأشيرة دخول من سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان للعودة لوالدته بعد وفاة والده وغيابه عنها منذ عشر سنوات.