الخارجية الأمريكية: كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا

واشنطن(صدى):

علقت الخارجية الأمريكية على إعلان كتالونيا انفصالها عن إسبانيا، بالتأكيد على أن كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا، معربة عن دعمها اجراءات مدريد لإبقاء البلاد ” قوية وموحدة ” .

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت: ” تتمتع الولايات المتحدة بصداقة كبيرة وشراكة راسخة مع حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، إسبانيا ” .

يذكر أن البرلمان الكتالوني قد صوت في وقت سابق اليوم لصالح إعلان الاستقلال عن إسبانيا، فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا.