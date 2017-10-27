الخارجية الأمريكية: كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا
علقت الخارجية الأمريكية على إعلان كتالونيا انفصالها عن إسبانيا، بالتأكيد على أن كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا، معربة عن دعمها اجراءات مدريد لإبقاء البلاد ” قوية وموحدة ” .
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت: ” تتمتع الولايات المتحدة بصداقة كبيرة وشراكة راسخة مع حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، إسبانيا ” .
يذكر أن البرلمان الكتالوني قد صوت في وقت سابق اليوم لصالح إعلان الاستقلال عن إسبانيا، فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا.
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