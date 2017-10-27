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الخارجية الأمريكية: كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا

الخارجية الأمريكية: كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا
واشنطن(صدى):

علقت الخارجية الأمريكية على إعلان كتالونيا انفصالها عن إسبانيا، بالتأكيد على أن كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا، معربة عن دعمها اجراءات مدريد لإبقاء البلاد ” قوية وموحدة ” .

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت: ” تتمتع الولايات المتحدة بصداقة كبيرة وشراكة راسخة مع حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، إسبانيا ” .

يذكر أن البرلمان الكتالوني قد صوت في وقت سابق اليوم لصالح إعلان الاستقلال عن إسبانيا، فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا.


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