رئيس نادي الشباب يدعو لعقد عمومية طارئة لانتخاب إدارة جديدة

ماجد محمد(صدى):

دعا رئيس مجلس إدارة نادي الشباب طلال آل الشيخ، إلى عقد جمعية عمومية طارئة لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وقال طلال آل الشيخ: ” انطلاقا من مصلحة كيان نادي الشباب العريق التي لا يعلوها مصلحة، أعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة كما أدعو جميع الشبابيين إلى الالتفاف حول ناديهم ونبذ كل خلاف حتى يعود الكيان لمجده ” .

وتابع: ” أشكر أخواني اللاعبين رجال الشباب في ” شباب الرجال ” على ما قدموه لمصلحة النادي وأشكر كل من بذل وعمل معي خلال الفترة القصيرة الماضية ” .

وأوضح النادي أنه سيرفع خطابا الأحد المقبل إلى هيئة الرياضة بهذا الخصوص.