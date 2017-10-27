إحالة طبيب آسيوي إلى مستشفى مدينة الحجاج مصابا بالسل والدرن

نايف السالم(صدى):

أحالت إدارة مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، طبيباً يحمل جنسية آسيوية إلى مستشفى الأمراض الصدرية بمدينة الحجاج، لإصابته بمرضي السل الرئوي والدرن.

وأوضح المتحدث باسم الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، حاتم سمان، أن أعراض الدرن ظهرت على الطبيب المذكور بعد عودته نهاية الأسبوع الماضي من إجازة قضاها في وطنه، مؤكداً أن جميع بروتوكولات منع العدوى مستخدمة.