بالصور.. ضبط متهور اصطدم عمدًا بدورية مرور للتغطية على مفحط بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكن مرور جدة، من ضبط مفحطين متهورين، عمل أحدهم إلى صدم إحدى الدوريات السرية للتغطية على مفحط آخر.

وكان مرور جدة، قد تلقي معلومات عن مواقع تجمعات الشباب للقيام بممارسات سلوكيات خاطئة، وعلى الفور قامت إحدى الدوريات السرية التابعة لشعبة السير بجدة بمتابعة مركبة؛ قام قائدها بممارسة التفحيط فجر اليوم الجمعة بحي النخيل، وأثناء ذلك قام قائد مركبة أخرى، كان يقوم بالتغطية على المفحط، بمضايقة الدورية، ثم صدمها عمدًا؛ حتى لا تتمكن الدورية من القبض على زميله المفحط.

وطالب قائد الدورية، علي الفور بالتعزيز من الدوريات الرسمية والتي بدورها حاصرت الموقع، ونفَّذت كمينًا مُحكمًا، تم إثره – بفضل الله – القبض على المفحط، وعلى من قام بصدم الدورية، ومجموعة من المتجمهرين الآخرين.

وتم حجز جميع المركبات، وتسليم المفحط والمتجمهرين لتوقيف المرور لإصدار الأحكام عليهم من قِبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية، كما تم تسليم من قام بصدم الدورية عمدًا إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق، ورفع أوراقه للنيابة العامة، ثم إحالته للمرور للنظر في وضعه المروري.