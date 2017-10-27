بالصور.. ضبط متهور اصطدم عمدًا بدورية مرور للتغطية على مفحط بجدة
تمكن مرور جدة، من ضبط مفحطين متهورين، عمل أحدهم إلى صدم إحدى الدوريات السرية للتغطية على مفحط آخر.
وكان مرور جدة، قد تلقي معلومات عن مواقع تجمعات الشباب للقيام بممارسات سلوكيات خاطئة، وعلى الفور قامت إحدى الدوريات السرية التابعة لشعبة السير بجدة بمتابعة مركبة؛ قام قائدها بممارسة التفحيط فجر اليوم الجمعة بحي النخيل، وأثناء ذلك قام قائد مركبة أخرى، كان يقوم بالتغطية على المفحط، بمضايقة الدورية، ثم صدمها عمدًا؛ حتى لا تتمكن الدورية من القبض على زميله المفحط.
وطالب قائد الدورية، علي الفور بالتعزيز من الدوريات الرسمية والتي بدورها حاصرت الموقع، ونفَّذت كمينًا مُحكمًا، تم إثره – بفضل الله – القبض على المفحط، وعلى من قام بصدم الدورية، ومجموعة من المتجمهرين الآخرين.
وتم حجز جميع المركبات، وتسليم المفحط والمتجمهرين لتوقيف المرور لإصدار الأحكام عليهم من قِبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية، كما تم تسليم من قام بصدم الدورية عمدًا إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق، ورفع أوراقه للنيابة العامة، ثم إحالته للمرور للنظر في وضعه المروري.
أحمد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ يومين
الله يقوي رجال الأمن البواسي
أحمد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ يومين
رجال الأمن البواسل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
الله يعينكم يا الأمن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يومين
إذا هو من أهل جده
كلها كم يوم
وراااااااااااجع
جده غيييييييييييير🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يومين
بكرة تطلع لنا أمه
الله يخليكم سامحوا ولدي
ولدي هادا مافي منو
يحوبني ودايم يسألني لاجاء يطلع
بدك حاجة ياأومي
ناقصك حاجة ياأومي
يصلي باالمسجد كول يوم
اليوم قبل الحادس هوه الي فتح المسجد للإمام عشان صلات الجمعه
بس صحابو صحاب السوء همه الي خربو ولدي
وهوه مالو زنب
ونفسيتو تعبت
وووووووووووووووووووو
خذلك صك أعذااااار🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ يوم واحد
اجلدوه في السوق حتى يعرف ان التعدي على رجال الامن خط احمر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
راح ترغي من عقب الهدير ,,