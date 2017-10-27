الأمم المتحدة تنجح في توثيقق الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا

واشنطن(صدى):

نجحت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق خلال زيارة بنجلاديش ، من إثبات الحقائق والظروف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات التطهير العرقي التي قامت بها القوات العسكرية في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن عميق القلق إزاء ما خلصت إليه ووثقته من انتهاكات، بما في ذلك هجمات جوية وأعمال قتل وتعذيب، مؤكدةً أنها ستعمل على ضمان مساءلة مرتكبي تلك الجرائم.

وأكد رئيس اللجنة الأممية مرزوقي دار سمان أن شهادات الضحايا القادمين من مختلف قرى شمال راخين متطابقة، وتشير إلى نمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات ميانمار ضد مئات الآلاف من السكان.