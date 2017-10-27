الهلال يستأنف تدريباته بعد لقاء النصر

طلال الغامدي(صدى):

ستأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء مساء اليوم الجمعة، تدريباته بعد تغلّبه على مضيفه ” النصر ” مساء أمس، إذ أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء مرانًا استرجاعيًا.

وطبق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني ” رامون دياز ” عددًا من الجمل التكتيكية، خلال التدريب، كما خاض اللاعبين مناورة على كامل مساحة الملعب بمشاركة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي.

منح المدير الفني ” رامون دياز ” لاعبي الفريق راحة يوم غد السبت؛ نظير المجهود الذي بذلوه الفترة الماضية، على أن يستأنف الفريق تدريباته في تمام الساعة السادسة من مساء يوم بعد غد الأحد.