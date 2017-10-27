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مالك مانشستر يونايتد يعتلي المنبر بعد صلاة الجمعة

مالك مانشستر يونايتد يعتلي المنبر بعد صلاة الجمعة
طلال الغامدي(صدى):

التقط مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ” إيفرام قليزر ” ، صورا له بعد تأديته صلاة الجمعة، خلف الشيخ عادل الكلباني، في مسجد ” المحيسن ” بحي أشبيليا، وانتظر خروج المصلين ليقوم باعتلاء المنبر.

وتناول ” قليزر ” الذي يرافقه رئيس النادي؛ القهوة العربية والتمر، ثم تحدثا عن مشاهداتهما في الرياض، وكرم الاستقبال وحفاوة اللقاء خلال اليومين الماضيين منذ حضورهما منتدى ” مستقبل الاستثمار ” بدعوة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مبديًا إعجابه بتعاليم الإسلام وسماحته.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ يوم واحد

هل هو مسلم ؟؟؟
هل يجوز دخوله المسجد اذا كان نصرانيا أو يهوديا كما هم الغرب؟

لقي حفاوة ّ!!!!! لأنه ضيف . والمسلمون بالسعودية ضيوف ينتظروا الحفاوة . والغاء الضرائب والمقابل المالي.

[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد

الله اعلم ,,

,, امور لها دنفسه وخسخسه ,,

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