مالك مانشستر يونايتد يعتلي المنبر بعد صلاة الجمعة

طلال الغامدي(صدى):

التقط مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ” إيفرام قليزر ” ، صورا له بعد تأديته صلاة الجمعة، خلف الشيخ عادل الكلباني، في مسجد ” المحيسن ” بحي أشبيليا، وانتظر خروج المصلين ليقوم باعتلاء المنبر.

وتناول ” قليزر ” الذي يرافقه رئيس النادي؛ القهوة العربية والتمر، ثم تحدثا عن مشاهداتهما في الرياض، وكرم الاستقبال وحفاوة اللقاء خلال اليومين الماضيين منذ حضورهما منتدى ” مستقبل الاستثمار ” بدعوة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مبديًا إعجابه بتعاليم الإسلام وسماحته.