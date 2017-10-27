مالك مانشستر يونايتد يعتلي المنبر بعد صلاة الجمعة
التقط مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ” إيفرام قليزر ” ، صورا له بعد تأديته صلاة الجمعة، خلف الشيخ عادل الكلباني، في مسجد ” المحيسن ” بحي أشبيليا، وانتظر خروج المصلين ليقوم باعتلاء المنبر.
وتناول ” قليزر ” الذي يرافقه رئيس النادي؛ القهوة العربية والتمر، ثم تحدثا عن مشاهداتهما في الرياض، وكرم الاستقبال وحفاوة اللقاء خلال اليومين الماضيين منذ حضورهما منتدى ” مستقبل الاستثمار ” بدعوة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مبديًا إعجابه بتعاليم الإسلام وسماحته.
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ يوم واحد
عساه اسلم
يوسف عبد الله[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ يوم واحد
هل هو مسلم ؟؟؟
هل يجوز دخوله المسجد اذا كان نصرانيا أو يهوديا كما هم الغرب؟
لقي حفاوة ّ!!!!! لأنه ضيف . والمسلمون بالسعودية ضيوف ينتظروا الحفاوة . والغاء الضرائب والمقابل المالي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
الله اعلم ,,
,, امور لها دنفسه وخسخسه ,,