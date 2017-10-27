مجددا.. عودة مضطرب نفسيا لغرفة مهجورة يسكنها منذ 10 سنوات
تفاجأ مواطنو محافظة الأفلاج، بعودة المقيم المضطرب نفسيا والذي يسكن غرفة مهجورة غرب أحد محطات الوقود شمال المحافظة، بعد أيام قليلة من القبض عليه وترحيله إلى بلده.
وأثار المقيم المضطرب نفسيا، لغزا وراء سكنه منذ 10 سنوات بغرفة مهجورة مظلمة مملوءة بأكوام النفايات، ورجوعه إليها بعد كل مرة يتم ضبطه فيها وترحيله إلى بلده.
M-512[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ، اكيد يا انه فيه سحر ولا انه مصاب بمرض نفسي لازم يعالج.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يومين
مفروض مايرحل قبل ماتعالجونه
من باب الأنسانية
لكن دامكم تودونه ويرجع
فأقترح تخلونه أبغرفته
دام أنه مستكن فيها ومهو يأذي أحد
ولا عالجوه وأكسبو أجره🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحم حاله .😢.
ما تفرق[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يوم واحد
طيب شلون يرجع يدخل المملكة كل مرة؟؟؟ 😳🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
الله يشفينا وإياه من كل سوء وأذيه ,, آمين ,,