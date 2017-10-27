مجددا.. عودة مضطرب نفسيا لغرفة مهجورة يسكنها منذ 10 سنوات

علي القحطاني(صدى):

تفاجأ مواطنو محافظة الأفلاج، بعودة المقيم المضطرب نفسيا والذي يسكن غرفة مهجورة غرب أحد محطات الوقود شمال المحافظة، بعد أيام قليلة من القبض عليه وترحيله إلى بلده.

وأثار المقيم المضطرب نفسيا، لغزا وراء سكنه منذ 10 سنوات بغرفة مهجورة مظلمة مملوءة بأكوام النفايات، ورجوعه إليها بعد كل مرة يتم ضبطه فيها وترحيله إلى بلده.