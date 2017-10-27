بالصور.. محافظ بيش يودع الشهيد ” الأعجم “

محمد بن طحيطح(صدى):

ودع محافظ بيش، خالد بن عبدالعزيز القصيبي، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية، شهيد الواجب العريف حسن بن عبده الأعجم، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولات في اليمن.

ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأمير منطقة جازان ونائبه لأشقاء وذوي شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين عهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.