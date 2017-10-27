” تركي آل الشيخ ” يعلن سداد ديون الفنان حمدان شلبي

أماني الغامدي(صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أنه سيتكفل بسداد ديون الفنان حمدان شلبي، بمبلغ ٢٢٠ ألف ريال.

يذكر أن الفنان السعودي، حمدان شلبي، يعيش حالة صحية سيئة في ظل ظروف معيشية قاسية، حيث يعاني من مرض عضال، إضافة إلى الفقر وعدم قدرة عائلته دفع تكاليف العلاج.

ويعد الفنان حمدان شلبي، أحد أبرز الشخصيات الفنية التي رسمت مسار الفن السعودي في الثمانينات، ويمتلك إرثا فنيا يتجاوز 40 عملا ما بين أعمال درامية ومسرحية وكوميدية، ويعد من جيل العمالقة، أمثال الفنان محمد حمزة ومحمد بخش.