” تركي آل الشيخ ” يعلن سداد ديون الفنان حمدان شلبي
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أنه سيتكفل بسداد ديون الفنان حمدان شلبي، بمبلغ ٢٢٠ ألف ريال.
يذكر أن الفنان السعودي، حمدان شلبي، يعيش حالة صحية سيئة في ظل ظروف معيشية قاسية، حيث يعاني من مرض عضال، إضافة إلى الفقر وعدم قدرة عائلته دفع تكاليف العلاج.
ويعد الفنان حمدان شلبي، أحد أبرز الشخصيات الفنية التي رسمت مسار الفن السعودي في الثمانينات، ويمتلك إرثا فنيا يتجاوز 40 عملا ما بين أعمال درامية ومسرحية وكوميدية، ويعد من جيل العمالقة، أمثال الفنان محمد حمزة ومحمد بخش.
شيخين[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ يومين
في كل خبر يكتب عنك نلقى فية عمل بطولي واسترجالي يصدر منك الله يوفقك ويسعدك ياال الشيخ
صايد الطرايد[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ يوم واحد
والله انا احد جماهير النصر ومن عشاق المنتخب من 45سنه وشاركت في افتتاح ملعب الملك فهد بالحضور من الساعه 11 صباحا حتي 11 ليلا بعد الخروج من الملعب وقد اضعنا السياره ياليت بس ياليت سياره سوناتا ادخل بها كريم مساعده مني لك
صايد الطرايد[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ يوم واحد
ياليت تسدد ديون احد مشعجي النصر ومن عشاق المنتخب ياليت بسياره سوناتا ادخل بها كريم متقاعد راتب الباقي3075 يشتغل عليها بدل جزاءك الله الف خير والله انك أخير من بنك التسليف
صايد الطرايد[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ يوم واحد
ياليت تسدد ديون احد مشعجي النصر ومن عشاق المنتخب ياليت بسياره سوناتا ادخل بها كريم متقاعد راتب الباقي3075 يشتغل عليها بدل جزاءك الله الف خير والله انك أخير من بنك التسليف
ابو اصيل المدينة المنورة[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ يوم واحد
جزاك الله خير وجعلها الله في ميزان حسناتك عقبالنا يارب