كلية التقنية بجدة تعلن توظيف 55 من خريجيها

نايف السالم(صدى):

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة جدة، عن توظيف 55 خريجاً من متدربيها في اثنتين من أكبر الشركات بالقطاع الخاص.

وقال عميد الكلية، المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، إن لقاءً للتوظيف قد تم استضافته بالكلية وحضره خريجو تخصصات الإنتاج والتبريد والتكييف والمحركات والمركبات.

وأشار السريعي، إلي أنه تم عقد مقابلات شخصية وتوقيع للعقود مباشرة؛ ومن ثم توظيفهم براتب شهري أساسي يصل الى 5200 ريال، إضافة إلى المميزات الأخرى، مثل التأمين الطبي والدورات التطويرية وبدل السكن وبدل النقل.

يذكر أن عدد المتدربين حاليًا في الكلية التقنية بمحافظة جدة قد وصل إلى أكثر من 7000 متدرب يتدربون بالنظام الصباحي والمسائي على درجتي الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات الإدارية والتقنية .