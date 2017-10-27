” الغامدي ” يسجل طريقة جديدة لعلاج الجروح بالغرز المخفية

عادل الحربي(صدى):

في سبق علمي جديد سجل الطبيب الدكتور حسام بن سعيد الغامدي، براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريقة مبتكرة متقدمة في إغلاق الجروح الصغيرة بالغرز المخفية.

وقال الدكتور الغامدي استشاري الأمراض الجلدية واستشاري جراحة الجلد والليزر: ” إن هذا الاكتشاف عبارة عن طريقة مبتكرة متقدمة لإغلاق الجروح الصغيرة بطريقة مخفية لا تترك أثراً على سطح البشرة مما يعزز الشكل الجمالي لآثار الجراحة ” .

وعبر عن شكره لمكتب الملكية الفكرية وترخيص التقنية بجامعة الملك سعود على الدعم المتميز في تسجيل براءة الاختراع في مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة.

واعتمد العديد من المحكمين هذه الطريقة المبتكرة، وتم نشرها في إحدى أهم المجلات الطبية المتخصصة (Dermatologic surgery) والتي تصدر عن الجمعية الأميركية للجراحة الجلدية.

الدكتور الغامدي حاصل على شهادتي زمالة في تخصص الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى تخصص دقيق في جراحة الجلد والليزر؛ وألقى العديد من المحاضرات في المؤتمرات المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وترجم كتابا متخصصا في مجاله إلى اللغة العربية.