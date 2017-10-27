مجهولون يطلقون النار عشوائيا بقرية بالمويه

عبد العزيز القثامي(صدى):

تعرض مواطن في المركز الإداري في رويلية الصهلوج التابعة لمحافظة المويه، لإطلاق نار من قبل مجهولين؛ ما أصاب مركبته بطلقة نارية دون أن يتعرَّض لأذى.

وتلقى المركز الإداري في رويلية الصهلوج التابعة لمحافظة المويه، بلاغًا عن تعرض مواطن في المركز لإطلاق نار من قبل مجهولين؛ ما أصاب مركبته بطلقة نارية دون أن يتعرَّض لأذى.

كما سجل أهالي قرية ريمان القريبة من المركز بلاغًا يفيد قيام قائد مركبة بإطلاق النار عشوائيًّا بالقرية قبل أن يلوذ بالفرار؛ حيث أحال المركز الإداري برويلية الصهلوج البلاغ إلى الجهات الأمنية بالمحافظة، للبحث عن المتهم في عملية إطلاق النار.