البحرين: استشهاد ضابط وإصابة 8 أفراد شرطة في استهداف حافلة
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية استهداف عدد من الإرهابيين حافلة لنقل الشرطة، بشارع خليفة بن سلمان، قرب منطقة جد حفص، أسفر عن استشهاد استشهاد أحد رجال الشرطة وإصابة ثمانية آخرين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العمل الإرهابي تم باستخدام قنبلة محلية الصنع فجرها الإرهابيون عن بعد.
وأشارت الداخلية إلى أن الأجهزة المختصة انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن ملابسات هذه الجريمة الإرهابية.
الخالدي[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ يومين
تبقى البحرين توقف الاهارب
1)وقف تعاون الاهاربين بين حزب الله في السعودية البحرين عند دخول سيارات السعودية الى البحرين عن طريق قمار الصناعية الذي يذهب مناطق فيها الشيعة في البحرين
2)كل حي في مناطق الشيعة البحرين يوجدفرقة من استخبارات متابعة كل رجال ونساء وأطفال
3)عدم تعيين الشيعة البحرين في الاتصالات
4)توظيف متعاون مع الشيعة البحرين تجسس على كتائب الشيعي العراقي مسلح عملاء ايران لصالح استخبارات البحرين سوف تكشف خطط المجوس
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ يومين
لعنة الله على الروافض المجوس حزب اللات الخونه