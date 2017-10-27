البحرين: استشهاد ضابط وإصابة 8 أفراد شرطة في استهداف حافلة

المنامة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية استهداف عدد من الإرهابيين حافلة لنقل الشرطة، بشارع خليفة بن سلمان، قرب منطقة جد حفص، أسفر عن استشهاد استشهاد أحد رجال الشرطة وإصابة ثمانية آخرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العمل الإرهابي تم باستخدام قنبلة محلية الصنع فجرها الإرهابيون عن بعد.

وأشارت الداخلية إلى أن الأجهزة المختصة انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن ملابسات هذه الجريمة الإرهابية.