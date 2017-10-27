وزارة التجارة: ارتفاع قضايا التستر بنسبة 93%

عادل الحربي(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ارتفاع عدد قضايا التستر المحالة من الوزارة إلى النيابة العامة خلال عام 1438هـ بنسبة 93% عن العام الماضي حيث بلغت 871 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي، ‘لي زيادة عدد الزيارات والجولات التفتيشية خلال عام 1438 هـ.