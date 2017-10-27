وزارة التجارة: ارتفاع قضايا التستر بنسبة 93%
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ارتفاع عدد قضايا التستر المحالة من الوزارة إلى النيابة العامة خلال عام 1438هـ بنسبة 93% عن العام الماضي حيث بلغت 871 حالة.
وأكد المتحدث الرسمي، ‘لي زيادة عدد الزيارات والجولات التفتيشية خلال عام 1438 هـ.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ يوم واحد
أنا. او ل مره في حياتي. اشوف محل. إلكترونيات وحلاق باسم امرأة. هذا عين التستر. تأخذ المقسوم واللوحة باسمها. كل شيء على وجه الارض يعمل به مقيمون. ومتستر عليهم. وعليه. تجديد الإقامة والآثار وكل شيء. فقط المتستر. يؤمن. المحل باسمه ومع السلامة. والمواطن ضحية المقيم. نجاحه حدادة. ورش. مطاعم بيع شراء تحميل. نقل الخ. ووزارة العمل. نستنكر ونشجب. والبلدية. نتغاضى ونقبض. والمرور لأحس ولا خبر. فقط حيلهم على المواطنين.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
بدري
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعين ,,