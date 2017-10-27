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مصور لقطة هاتفي ولي العهد يوضح كيف نجح في التقاطها باحترافية

مصور لقطة هاتفي ولي العهد يوضح كيف نجح في التقاطها باحترافية
نايف السالم(صدى):

حكى المصور الفوتوغرافي بندر الجلعود، صاحب لقطة رفع ولي العهد للهاتفين في المؤتمر، كيف استطاع أن يلتقط الصورة الشهيرة بعدسته رغم أنها لم تدم سوى ثوان معدودة، ورغم أن موقعه كان بعيدا.

وأوضح الجلعود أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء حديثه في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أخرج الهاتفين للاستدلال بهما وإعطاء مثال على الفرق بين مشروع نيوم الثوري والاستثمارات الأخرى، مشيرا إلى أنه كان مستعدا طوال المؤتمر لتوثيق اللحظات المميزة بعدسته.

وبين أن عدسة التقريب الخاصة بكاميرته الاحترافية ساعدته في التقاط الصورة، لافتا إلى أن على مصور المناسبات التي توجد بها عدة شخصيات أن يمتاز بالسرعة والاستعداد لتسجيل كل اللحظات والحركات غير المتوقعة.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ يومين

بورك في مسعى قيادتنا وسدد للخير خطاهم

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ يومين

انفخ ياشريم قال مامن برطم

[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ يومين

طبيعي تلقط الصوره لانك مصوره الخاص وعند خبر بالحركه ومو بعيد ان الجوال ابو كشاف حقك

[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ يوم واحد

ممتاز

[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ يوم واحد

طيب ويعني ….

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ يوم واحد

الله وكبر
رووووح يشيخ قال يحترافية
لوني سمو الامير كان كسرت كامرتك على رلسك
عشان ماعد تكذب
جالس على كرسي كنب اكبرمقاس وفي الصف الاول قدام سموه
وتقول احرافية احترافية لوك واقف على رجل ومايل او جالس على راسك
مابقا الا سيدي يعطيك الجوال ويقولك صورهم

[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد

زين زين ,,

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