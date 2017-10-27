مصور لقطة هاتفي ولي العهد يوضح كيف نجح في التقاطها باحترافية

نايف السالم(صدى):

حكى المصور الفوتوغرافي بندر الجلعود، صاحب لقطة رفع ولي العهد للهاتفين في المؤتمر، كيف استطاع أن يلتقط الصورة الشهيرة بعدسته رغم أنها لم تدم سوى ثوان معدودة، ورغم أن موقعه كان بعيدا.

وأوضح الجلعود أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء حديثه في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أخرج الهاتفين للاستدلال بهما وإعطاء مثال على الفرق بين مشروع نيوم الثوري والاستثمارات الأخرى، مشيرا إلى أنه كان مستعدا طوال المؤتمر لتوثيق اللحظات المميزة بعدسته.

وبين أن عدسة التقريب الخاصة بكاميرته الاحترافية ساعدته في التقاط الصورة، لافتا إلى أن على مصور المناسبات التي توجد بها عدة شخصيات أن يمتاز بالسرعة والاستعداد لتسجيل كل اللحظات والحركات غير المتوقعة.