مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة ترحب بقرار حكومة كردستان العراق قبول الحوار مع الحكومة العراقية تحت مظلة الدستور العراقي

نايف السالم(صدى):

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية العراق الشقيقة، وتعبر عن ترحيبها بقرار حكومة كردستان العراق قبول الحوار مع الحكومة العراقية تحت مظلة الدستور العراقي.

وتجدد المملكة موقفها الداعم لحل المسائل العالقة عبر الحوار بين الطرفين ضمن الدستور العراقي، تفادياً لسقوط الأرواح والحفاظ على وحدة العراق الوطنية وسلامته الإقليمية، واستقلاله وسيادته على أراضيه.