بالصور.. القوات المدنية تواصل السيطرة علي حريق جبل الحمراء بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

تستمر فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بمحافظة ميسان، في محاولة السيطرة علي النيران التي اشتعلت ابتداء من صباح اليوم الجمعة، في أحد جبال مركز ثقيف التابع لمحافظة ميسان، جنوبي الطائف.

وتعود التفاصيل إلي أنه في تمام الساعة 9:40 صباح اليوم الجمعة، ورد بلاغ من العمليات الأمنية الموحدة للدفاع المدني، مفاده نشوب حريق في قرية العريش، بجبل الحمراء بثقيف في محافظة ميسان جنوبي الطائف.

وتم انتقال مركز الدفاع المدني بثقيف ومساندة من ميسان، وبني مالك، وبني سعد، للموقع، ولا يزال العمل جارياً في السيطرة على الحالة وهي في عدة مواقع متفرقة؛ فيما تُقَدر نسبة السيطرة على الحالة بـ٧٠٪‏.

ويتابع مدير الدفاع المدني بمحافظة ميسان العقيد فيصل الجودي، عمليات السيطرة بإشراف مباشر من قائد العمليات بالدفاع المدني بالمحافظة، الرائد فواز الحليفي، ومديري المراكز.