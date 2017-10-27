بالصور.. العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض تضبط 199 مخالفة

عادل الحربي(صدى):

شن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة الجهات الشريكة، حملة للتحقق في التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة، وذلك من خلال مجموعة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المجمعات التجارية في مدينة الرياض وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها.

وأسفرت الحملات عن ضبط 199 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وضبط 172 مخالفة في العاصمة و27 مخالفة في محافظتي المجمعة ووادي الدواسر، كما شملت الحملات أيضاً المحلات التجارية بمحافظة الخرج ومركز الأرطاوية.

وتأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة الرياض بالتنسيق مع الجهات الشريكة، بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.