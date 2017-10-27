حقائق مزعجة في فترة الخطوبة تعرفي عليها
تعتبر فترة الخطوبة من أكثر الفترات حساسيةً في العلاقة، خصوصاً وأنها بمثابة اختبار لكلا الطرفين لمعرفة شخصية كل منهما واحتمالية المضي قدماً في هذه العلاقة.
إلا أن أسوأ مافي الأمر أن يقوم أحد الخطيبين بإخفاء صفاته وطباعه الحقيقية في هذه الفترة الأمر الذي قد يصدم الطرف الآخر ويفاجئه فيما بعد.
ولذلك يجب أن يكون الشاب والفتاة واضحين خلال فترة الخطوبة، ويجب أيضاً أن لا يتغاضا عن أية أخطاء فهي ربما ستتحول إلى مشاكل وخلافات في المستقبل.
قد تهدد استمرار العلاقة. خصوصاً وأن العلاقة الزوجية علاقة ارتباط لحياة كاملة وجب الحرص على نجاحها واستمرارها.
ولذلك جمعنا لك بعض الحقائق المزعجة في فترة الخطوبة والتي قد تتعرضين لها لتتمكني من التعرف عليها وتجنبها تماماً:
قد تولي بعض الفتيات اهتماماً كاملاً وكبيراً بخطيبها وتنشغل عن كل من حولها من أصدقاء وأقارب الأمر الذي يجعل الآخرين ينفضون من حولها لاعتقادهم بأنها لا ترغب بوجودهم في حياتها.
في بعض الأحيان قد تكتشف الفتاة بعض العادات السيئة والأطباع في شخصية خطيبها والتي كان يخفيها عنها خلال الفترة الماضية مما يؤثر على علاقتهما معاً ومصير تلك العلاقة.
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قد تبدر بعض التصرفات وتتغير بعض الظروف خلال فترة الخطوبة الأمر الذي يجعل الفتاة تشعر بالتردد والقلق والحنين إلى الحرية، إلى جانب الخوف من مدى صوابية قرارها من خطأه.
تشعر فترة الخطوبة في الكثير من الأحيان الفتاة بالتقييد والارتباط وتحتم عليها الكثير من الارتباطات والواحبات الاجتماعية والمسؤوليات التي لم تكن تقيدها قبل ذلك ، فتحتاج إلى القليل من الحرية والراحة من هذه المسؤلية.
خلال فترة الخطوبة تبدأ التحضيرات للزفاف والمنزل والحياة المشتركة الأمر الذي يحتم الكثير من الالتزامات المالية والمسؤوليات التي قد تنعكس سلباً على العلاقة في بعض الأحيان خصوصاً إذا كانت الحالة المادية للخطيب متواضعة وبسيطة.
على الرغم من كل تلك الأشياء المزعجة التي قد تبدو عقبات تبقى فترة الخطوبة من أجمل الفترات في كل علاقة بين اثنين يحبان بعضهما ويرغبان بقضاء حياة مشتركة جميلة معاً ملؤها الحب والسعادة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يومين
فى ليلة زواجهماا
قال لها بكل اعجاب .. شعرك طويل جداا 🙎
ردت عليه بكل خجل ..
بعدك ما شفت لساااانى
😳😳
نشكر العروووووس على الشفافية
😂😂😂
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9259 ] نشر منذ يومين
شروطي لها مو تعجيزية فقط تكون هادئة وعقليتها نظيفة مو مشوشة وكلامها موزون بدون ازعاج لأن المزعجة ثاني يوم ارميها لأهلها وشكلها حلو بالمعقول وليست ملكة جمال
وأنا لها عهد مني احافظ عليها وأهتم فيها واعيشها مثل الناس حياة كريمة واكون جداً لطيف معها واحترمها لأن طبعي أساساً الهدوء وفوق كذا اطمنها أن طلعاتي جداً قليلة ولو طعلت ورجلي ع رجلها هههه ولها الحق لاشافت زله مني أو عين زاغت تهفني كف هههههه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يومين
فترة الخطوبه ارها
فترة 🙄 بحث واستطلاع لجوانب شخصية الطرف الاخر
يكون فيها الطلب قيد الدراسه
بالهفتره مااعتقد ان الحب يحدث 🤔
بل كلها مشاعر زائفه تاتي بطبيعة التجاذب او الاعجاب بين الطرفين
الحب يبدا بقرع طبوله بعدما تنتهي الدراسه بنجاح 👍 ويرفع للجهات العليا للمصادقه عليه 😁
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ يومين
الخطوبه والزواج كلهن غثى ولعنة خيّر
ان زانت الامور يوم خربت عشره
لكن نقول فتره وتعدي
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يومين
رويزا 😞😞😞😞😞😞 شاعر بمعاناتك من قلبي 😥😥😥😥
لكن سيبتسم لك المستقبل بإذن الله
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وش فترة الخطوبه هذي ؟؟ 😤😤 اجل حنا مصاريه ؟؟
حنا مانكلمها ولا نشوفها الا بليلة الدخله وانت وحظك عاد 😊😊
ممكن تطيح في شيطان مريد وممكن تطيح بملاك سماوي 😌 وممكن
تطيح في معتوهه وممكن تطيح في عبقرية 😥😥 وممكن تطيح فقمه
وممكن تطيح في حوريه
لكن فيه نقطه مهمه جدا اللي هي مستحيييل تطيح في وحده مكتمله
الجمال
ايه ممكن تلقى جمله بس بتطلع غبيه
ممكن تلقى ذكية بس بتطلع قرده وسودا
ممكن تطيح في جسم وااااو بس بتطلع جلفه وخشنه
ممكن تطيح بملاك لكن بتطلع نفسيه
الحلو مايكملش مطلقنننن مطلقنننننن
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
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أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يومين
فترة الخطوبه هي الفتره مابعد عقد القران وحتى الزواج الذي يكون اما بعد اشهر او سنه
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بهالفتره يكون فيه تعارف بين الخطيبين ومكالمات …وكثير عرفوا بعض قبل الدخله وفيه اللي كمل وفيه اللي انفصل لانهم عرفوا انهم مو مناسبين لبعض وهذا السلم المتعارف عندنا
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.كل اخواني هيك وكذلك خواتي ؟؟؟ فقط مكالمات بدون مقابلات …عدا المقابله الاولى في حفلة تلبيسة الدبل فقط
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.لاسلم مصاريه ولاشي ؟؟؟🤔 بل اشوفه من العدل انه يصير هيك ولافيها شي طالما مافيها لقاءات
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يومين
امل
ماعمرها صارت عندنا والله ، اقصد في مجتمعنا المحيط ،، انا أوافقك
انها زوجته وتورث منه ايضا لو مات بعد القران قبل الدخله بس عندنا
ممنووووع مكالمات ولقاءات لأننا نخاف من هيك وهيك يصير
خلو املكم بالله وعيشو على المفاجأة ليلة الدخله افضل من المطمطه
اللي مالها داعي
لو كلمها بالجوال مستحيل يعطيها صفاته وهي كذلك مالم يكن فيه لقاءات
واذا صار فيه لقاءات والله انها ماتسلم منه ،، الربع عندنا فيهم سعار جنسي
وجوعانييييين 😁😁😁😁 عاد اذا قابلها وشافه مثل الزبيده حرام بالله
مايتركها ليخطط عليها الملعون رغم انها زوجته
على شان كذا انحاشن من هالجلوف لا يلعبون فيكم 😜😜😜
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ يومين
💔💔💔💔☹☹
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ يومين
هي من أجمل المراحل وشيء طبيعي وجود سلبيات وإيجابيات فيها 😅
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
هاالفتره ربما تكون خداعه😂😊😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
قبل أمس أحدى الأخوات المذيعات
تتكلم عن حب وعلاقة ماقبل الزواج
فأرسلت لها
أنو حن منعرف هاالشي
والي نعرفه إن الموده والرحمة والمحبه تجي بعد الزواج
أما حب قبل الزواج
كلكم تعرفون نتائجة شفهم في بعض الدول الخارجية
بعضهن ليلة زواجها وهي حامل فشهرها الخامس ولا السادس
هذا هو حب ماقبل الزواج الي تتكلم عنه الأخت المذيعة
تقول لاء هذا حب صادق[email protected]
لو صادق ياأم عبدالرحمن
ماكان تم فرض قانون إجباري كما قريتم كلكم فالأخبار فبعض الدول بتزويج الشاب من الفتاة الي أوهمها باالحب ونفخ لك كريشتها
ويوم شبع منها كرشها.
عمومآ ياعزيزتي
كانك تبين تجربين معي حب قبل الزواج
فأنا فاضي ومعندي شي
هاالفترة
إيش رايك نجرب نحب بعض🤗🤗
وسكتت الأخت😂😂😂😂😂😂😂