حقائق مزعجة في فترة الخطوبة تعرفي عليها

متابعات(صدى):

تعتبر فترة الخطوبة من أكثر الفترات حساسيةً في العلاقة، خصوصاً وأنها بمثابة اختبار لكلا الطرفين لمعرفة شخصية كل منهما واحتمالية المضي قدماً في هذه العلاقة.

إلا أن أسوأ مافي الأمر أن يقوم أحد الخطيبين بإخفاء صفاته وطباعه الحقيقية في هذه الفترة الأمر الذي قد يصدم الطرف الآخر ويفاجئه فيما بعد.

ولذلك يجب أن يكون الشاب والفتاة واضحين خلال فترة الخطوبة، ويجب أيضاً أن لا يتغاضا عن أية أخطاء فهي ربما ستتحول إلى مشاكل وخلافات في المستقبل.

قد تهدد استمرار العلاقة. خصوصاً وأن العلاقة الزوجية علاقة ارتباط لحياة كاملة وجب الحرص على نجاحها واستمرارها.

ولذلك جمعنا لك بعض الحقائق المزعجة في فترة الخطوبة والتي قد تتعرضين لها لتتمكني من التعرف عليها وتجنبها تماماً:

قد تولي بعض الفتيات اهتماماً كاملاً وكبيراً بخطيبها وتنشغل عن كل من حولها من أصدقاء وأقارب الأمر الذي يجعل الآخرين ينفضون من حولها لاعتقادهم بأنها لا ترغب بوجودهم في حياتها.

في بعض الأحيان قد تكتشف الفتاة بعض العادات السيئة والأطباع في شخصية خطيبها والتي كان يخفيها عنها خلال الفترة الماضية مما يؤثر على علاقتهما معاً ومصير تلك العلاقة.

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قد تبدر بعض التصرفات وتتغير بعض الظروف خلال فترة الخطوبة الأمر الذي يجعل الفتاة تشعر بالتردد والقلق والحنين إلى الحرية، إلى جانب الخوف من مدى صوابية قرارها من خطأه.

تشعر فترة الخطوبة في الكثير من الأحيان الفتاة بالتقييد والارتباط وتحتم عليها الكثير من الارتباطات والواحبات الاجتماعية والمسؤوليات التي لم تكن تقيدها قبل ذلك ، فتحتاج إلى القليل من الحرية والراحة من هذه المسؤلية.

خلال فترة الخطوبة تبدأ التحضيرات للزفاف والمنزل والحياة المشتركة الأمر الذي يحتم الكثير من الالتزامات المالية والمسؤوليات التي قد تنعكس سلباً على العلاقة في بعض الأحيان خصوصاً إذا كانت الحالة المادية للخطيب متواضعة وبسيطة.

على الرغم من كل تلك الأشياء المزعجة التي قد تبدو عقبات تبقى فترة الخطوبة من أجمل الفترات في كل علاقة بين اثنين يحبان بعضهما ويرغبان بقضاء حياة مشتركة جميلة معاً ملؤها الحب والسعادة.