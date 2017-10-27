هيئة الرياضة تتفاوض مع يوفنتوس لإقامة مهرجان اعتزال اللاعب فؤاد أنور

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، بإقامة حفل اعتزال للاعب فؤاد أنور، لاعب فريق الشباب والنصر سابقاً، بملعب الجوهرة.

وأشارت هيئة الرياضة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى أنه جار التفاوض مع يوفينتوس الإيطالي وعدد من الفرق العالمية.

وكان آل الشيخ قد وجه في وقت سابق بإقامة مهرجان اعتزال للاعب النصر المعتزل فهد الهريفي، مشيرا إلى أن المهرجان سيكون لرجل خدم الكرة السعودية، داعيا زملاءه اللاعبين من لم يحظوا بالتكريم التواصل مع رجاء الله السلمي.