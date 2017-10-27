بالفيديو.. الجبير يوضح مؤامرات الدوحة بطلاقة وصدق
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، يشرح فيه موقف المملكة من الأزمة مع قطر بطلاقة وصدق وحجة وبرهان بكلمات واضحة
ودعا ” الجبير ” الدوحة إلى تغيير سلوكها، قائلاً: ” إذا تمكنا من تغيير سلوك الدوحة، فسنحصن ونقوي مجلس التعاون الخليجي في وجه إيران ومجابهة الإرهاب ” .
وتابع قائلاً: ” حين يتعلق الأمر بتصرفات الدوحة، فكلها أكاذيب، لاسيما في ما يتعلق بما تنقله وسائل إعلام موالية لها ” ، معتبراً أن تبرير بعض المنصات الإعلامية أو عدم إدانتها للتفجيرات الإرهابية أمر غير مقبول.
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