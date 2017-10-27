بالفيديو.. الجبير يوضح مؤامرات الدوحة بطلاقة وصدق

طلال الضوي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، يشرح فيه موقف المملكة من الأزمة مع قطر بطلاقة وصدق وحجة وبرهان بكلمات واضحة

ودعا ” الجبير ” الدوحة إلى تغيير سلوكها، قائلاً: ” إذا تمكنا من تغيير سلوك الدوحة، فسنحصن ونقوي مجلس التعاون الخليجي في وجه إيران ومجابهة الإرهاب ” .

وتابع قائلاً: ” حين يتعلق الأمر بتصرفات الدوحة، فكلها أكاذيب، لاسيما في ما يتعلق بما تنقله وسائل إعلام موالية لها ” ، معتبراً أن تبرير بعض المنصات الإعلامية أو عدم إدانتها للتفجيرات الإرهابية أمر غير مقبول.