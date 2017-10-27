بالفيديو.. تقرير مصور حول مدينة المستقبل ” نيوم “

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تقرير مصور من الموقع الذي تعتزم المملكة إقامة مشروع مدينة ” نيوم ” المستقبلية به، والذي تزيد مساحته على 26 ألف متر مربع.

وقدم التقرير الميزات الكبيرة التي يتمتع بها موقع المشروع المطل على خليج العقبة بالبحر الأحمر، من أراضٍ غنية، وبيئات طبيعية متنوعة، بحرية، وجبلية، إلى جانب الأراضي الزراعية البكر، والطقس المعتدل طوال العام.

كما تطرق التقرير للعائدات الكبيرة التي سيجنيها سكان منطقة تبوك من تنفيذ المشروع على هذه البقعة، وفي مقدمتها توفير الكثير من الفرص الوظيفية، وتنشيط الحركة التجارية، إلى جانب تطوير نوعية الخدمات بالمنطقة.