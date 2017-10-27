” الفيفا ” يعلن زيادة جوائز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” اليوم الجمعة، رفع قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بنسبة 12 بالمئة مقارنة بجوائز النسخة الماضية من البطولة.

وجرى التصديق على القرار خلال اجتماع عقد في كلكتا على هامش بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) المقامة في الهند، وسيرفع بذلك إجمالي الجوائز المالية من 358 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.

ستتقاسم المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، مبلغ 400 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 12% عن نسخة 2014 الأخيرة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي بعد اجتماع مجلسه اليوم في مدينة كالكوتا الهندية.

وبلغت قيمة الجوائز في نسخة البرازيل 2014 التي أحرزتها المانيا 358 مليون دولار، بينها 35 مليونا لالمانيا البطلة، 25 مليونا للارجنتين الوصيفة، 22 مليونا للثالث و20 مليونا للرابع.

كما وافق على مواعيد كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات العربية المتحدة بين 12 و22 ديسمبر، وكأس العالم للسيدات في فرنسا بين 7 يونيو و7 يوليو 2019.