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مغرد يسخر من ضربة جزاء صحيحة للهلال

مغرد يسخر من ضربة جزاء صحيحة للهلال
طلال الغامدي(صدى):

تطرق الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، في تغريدة عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على ضربة جزاء لصالح نادي الهلال خلال مباراته مع نادي النصر قائلاً: ” ضربة جزاء صحيحة ولا يوجد عليها غبار للهلال ” .

وأثارت التغريدة حالة من الجدل بين متابعيه على ” تويتر ” ، وقال مغرد ساخراً : ” قالوا اعتذر بس ماقالوا اقلب هلالي ” وأضاف مغرد ” من خاف سلم أجل ضربة جزاء صحيحة يالله الدنيا شكراً تركي ال شيخ ضبطهم لنا كم ومتى وأين ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ يومين

هههههههههههههههه بعد ما كان صولات وجولات

المره هذي كتم وتعدل في كلامه

[ عدد التعليقات: 2356 ] نشر منذ يومين

احسن خلية يتأدب

[ عدد التعليقات: 2150 ] نشر منذ يومين

الاعلامي الرياضي بخشم الريال اتحكم فيه ضعيف شخصية

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