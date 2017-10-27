مغرد يسخر من ضربة جزاء صحيحة للهلال
تطرق الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، في تغريدة عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على ضربة جزاء لصالح نادي الهلال خلال مباراته مع نادي النصر قائلاً: ” ضربة جزاء صحيحة ولا يوجد عليها غبار للهلال ” .
وأثارت التغريدة حالة من الجدل بين متابعيه على ” تويتر ” ، وقال مغرد ساخراً : ” قالوا اعتذر بس ماقالوا اقلب هلالي ” وأضاف مغرد ” من خاف سلم أجل ضربة جزاء صحيحة يالله الدنيا شكراً تركي ال شيخ ضبطهم لنا كم ومتى وأين ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههه بعد ما كان صولات وجولات
المره هذي كتم وتعدل في كلامه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2356 ] نشر منذ يومين
احسن خلية يتأدب
،[ عدد التعليقات: 2150 ] نشر منذ يومين
الاعلامي الرياضي بخشم الريال اتحكم فيه ضعيف شخصية