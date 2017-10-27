  • الأحد 29

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الاتحاد يفتقد لثنائي خط الهجوم

الاتحاد يفتقد لثنائي خط الهجوم

الاتحاد يفتقد لثنائي خط الهجوم
ماجد محمد(صدى):

سافر ثنائي فريق نادي الاتحاد، الهجومي المحترف المصري محمود كهربا، والتونسي أحمد العكايشي بسبب السفر إلى بلديهما عقب مباراة الفتح الأربعاء المقبل في الأحساء ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي السفر للالتحاق بمعسكر منتخبيهما اللذين يستعدان لختام مباريات تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العـالم في رسيا 2018.

ويستعد منتخب مصر من أجل مواجهة غانا يوم 12 من شهر نوفمبر المقبل ويسعى من خلالها بينما يستهدف المنتخب التونسي تحقيق الفوز على منتخب ليبيا وضمان التأهل رسميا لكأس العـالم القادمة، والحفاظ على مركز في التصنيف فيفا.

 


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ يومين

ماجد محمد كاتب التقرير تغير اسم الدوري من دوري جميل الى الدوري السعودي للمحترفين
بس حبيت ذكرك

[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ يومين

مصقع الاتحاد من جميع الاتجاهات كان الله في عونك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *