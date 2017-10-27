  • الأحد 29

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. إعلامي مصري يغازل الفنانة ياسمين صبري عقب إعلان طلاقها

إعلامي مصري يغازل الفنانة ياسمين صبري عقب إعلان طلاقها

إعلامي مصري يغازل الفنانة ياسمين صبري عقب إعلان طلاقها
القاهرة(صدى):

نشر الإعلامي المصري شادي ألفونس، عبر حسابه على ” إنستجرام ” ، صورة جمعته والفنانة ياسمين صبري ، التقطت لهما أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة.

وكتب تعليقاً عليها: ” قلت أنزّل الصورة وأفكرها إن أنا موجود. تحتها بشبرين تلاتة كدة، بس موجود ” .

يشار إلى أن الممثلة كانت فاجأت المتابعين بخبر زواجها خلال حلولها ضيفة على برنامج ” صاحبة السعادة ” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة ” سي بي سي ” ، فيما أعلنت الفنانة طلاقها من زوجها منذ أيام عقب زواج أستمر 5 سنوات .

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يومين

هذي كلنا نبا نغازلها 😊😊

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *