إعلامي مصري يغازل الفنانة ياسمين صبري عقب إعلان طلاقها
نشر الإعلامي المصري شادي ألفونس، عبر حسابه على ” إنستجرام ” ، صورة جمعته والفنانة ياسمين صبري ، التقطت لهما أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة.
وكتب تعليقاً عليها: ” قلت أنزّل الصورة وأفكرها إن أنا موجود. تحتها بشبرين تلاتة كدة، بس موجود ” .
يشار إلى أن الممثلة كانت فاجأت المتابعين بخبر زواجها خلال حلولها ضيفة على برنامج ” صاحبة السعادة ” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة ” سي بي سي ” ، فيما أعلنت الفنانة طلاقها من زوجها منذ أيام عقب زواج أستمر 5 سنوات .
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يومين
هذي كلنا نبا نغازلها 😊😊
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يومين
الحاجه الوحيدة الي يغازلها المصري
هي ال👈💴💰
غير كذا
أوعك تصدئئق المصريين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يومين
أخواننا المصريين
لحد يزعل
والله أمززززززززززح
وآدي بوووووسه
لشعب مصر كلو على بعضو😘😘😘😘😘😘😘