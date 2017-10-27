إعلامي مصري يغازل الفنانة ياسمين صبري عقب إعلان طلاقها

القاهرة(صدى):

نشر الإعلامي المصري شادي ألفونس، عبر حسابه على ” إنستجرام ” ، صورة جمعته والفنانة ياسمين صبري ، التقطت لهما أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة.

وكتب تعليقاً عليها: ” قلت أنزّل الصورة وأفكرها إن أنا موجود. تحتها بشبرين تلاتة كدة، بس موجود ” .

يشار إلى أن الممثلة كانت فاجأت المتابعين بخبر زواجها خلال حلولها ضيفة على برنامج ” صاحبة السعادة ” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة ” سي بي سي ” ، فيما أعلنت الفنانة طلاقها من زوجها منذ أيام عقب زواج أستمر 5 سنوات .