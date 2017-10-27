7 طرق هامة لنسيان الماضي والبدء من جديد
قالت أخصائية أجتماعية ، أنه في عالم مليء بالانحرافات والحروب والمشكلات لاشيء أفضل من تعلم فن عيش اللحظة، ومن خلال عدم القلق بشأن المستقبل يمكنك تحرير قلبك وعقلك من الخوف والترقب.
وبالطبع هناك العديد من الممارسات التي يمكنك ممارستها للقيام بذلك.
1- ابدئي يومك بالتأمل:
لاشيء من شأنه محو الماضي من ذاكرتك والحد من التفكير في المستقبل والترقف أفضل من التأمل. وذلك من خلال الصلاة، اليوغا، التركيز والتأمل. ذلك سيعمل على إيقاف القلق من العالم الخارجي والتركيز بالوقت الراهن. من خلال التأمل ستكونين أكثر هدوءاً وسعادةً.
2- لا تكوني متعددة المهام:
عندما تقومين بسقي النباتات فلا تفعلي شيئاً غير ري النباتات بالماء. وعند قراءة الكتاب ركزي على قراءة الكتاب، وعند تناول الطعام تناوليه دون أن تقومي بشيء آخر.
قد يبدو لكِ الأمر بسيطاً ولكن في الوقت الحالي يريد الجميع أن يحصل على كل شيء في وقت واحد وذلك تحدياً حقيقياً. ومع ذلك أقول لك ركزي على مهمة واحدة ولا تكوني متعددة المهام فتلك واحدة من أفضل الطرق للعيش الآن وبسعادة.
3- خذي وقتك لأداء كل مهمة:
إن القيام بشيء واحد بوقت واحد أمر جيد، ولكن من الضروري العمل على هذه المهمة بتركيز خصوصاً وأن كل شيء يسير بسرعة الوجبات السريعة، الجلسات السريعة. ولكن إذا قمت بعمل الأشياء ببطئ أكثر ودون تسرع سيكون باستطاعتك التمتع أكثر باللحظة.
4- إدارة الوقت:
من الضروري أن تتعلم جيداً كيفية إدارة الوقت والجدول الزمني الخاص بك بحيث يكون لديك ما يكفي من الوقت لإتمام كل المهام الخاصة بك بدلاً من الازدحام وترك مسافة كافية بين كل مهمة فهذا سيمنحك المزيد من الوقت فضلاً عن الشعور بالراحة والاسترخاء لإعادة شحن طاقتك قبل الانتقال إلى المهمة التالية.
5- التركيز على الحاضر:
بالطبع لا يمكنك الجلوس والانتظار للتركيز على الحاضر، فالدماغ البشري لديه القدرة على استيعاب كمية هائلة من المعلومات وفي كثير من الأوقات إذا كنت لا تركز بوعي على مجموعة معينة من المعلومات، وكنت مشتتاً فأنت في هذه اللحظة تحتاج إلى توجيه أفكارك وتركيزها للبقاء بالحاضر.
6- استمتعي بطعامك:
عند تناولك للطعام وهو واحد من أعظم ملذات الحياة، استمتعي بكل مضغة وركزي على مذاقه الشهي بدلاً من التركيز على مشاهدة التلفاز، أو قراءة كتاب. امضغي ببطء فذلك سيجعلك تفقدين الوزن.
7- استمتعي بالحياة مثل الأطفال:
لا شيء يمكن أن يساعدك على التمتع بالحاضر كما تقليد الأطفال الصغار، وخلافاً للبالغين ليس لدى الأطفال أي قلق في الحياة. كل ما يفكرون به هو ماذا سيكون نشاطهم المقبل. أنا لا أقول أنه عليكِ تجاهل مشاكلك الخاصة. بل حلها بسلاسة دون تضخيم الأمور وتهويلها.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
ههههههه رقم 6-ضحكتوتي رغم قل الحيله مع ها الامسيه😁😊
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ يومين
ياليتناااا ننسسسى ☹☹☹
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يومين
لله الحمد ليس عندي ماضي اريد ان انساه
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.بل كل الماضي جميل بما فيه
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.بل يسرقني الحنين الى ذكرياتي حلوها ومرها
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.المكان والزمان …ذهبا ولن يعودا 😥😥 ولو كان الامر بيدي لعدت بالزمن للوراء واوقفت عجلة الزمن هناك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ يومين
سقى الله زماناً راح ولا ظنتي بيعود 😝😅😆
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9259 ] نشر منذ يومين
ع الجرح ي دانه جبتيها ~
سقى الله زمانٍٍ راح ولا ظنتي بيعود
زمان الحبيب اللي خذا قلبي واشقاني
حبيبٍ تمنيته معي دايمٍ موجود
ما أشوف أنا غيره تقول كنه أعماني
….
M-512[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ يومين
السعادة تكمن في الصلاة وقراءة القرآن الكريم فقط لاغير.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
سقا الله زمانًا مضى واذكره بالخير .
تدور السنين وعاد ذكراه تتبعني”
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ يومين
الماضي احسن عندي من الحاضر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ضحكت من قلبي على ما يقولون
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
يقلون لمحاناً في الفايت نقصاناً في العقل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
علموني اي تعليق انسخه
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يومين
رويزا
انتي هالحين في مرحلة الخضخضه يعني دوووووبك يعني بدري
اصبري وخضي الصميل لمدة سنه يمكن يطلع لتس زبده
اهم شي لا تستعجلين
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ يومين
ههههههه خضخضه ابك انا مابي حيل اخضخض
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
أبدئي بومك باالتأمل
بس عندنا تبدأ اليوم
ب قوووووووووووووم قاااامت قياااامتك
ود العيال المدرسة😡😵
ومتعددة المهام حتى باالسوق
ترد على الجوال وتشتري المقاضي وماسكه عيالها جمبها وتحاسب الكاشير وترتب شعرها من تحت الغطوه
وفوق هذا كله
تقولك شفت فلانه وزوجها فاالسوق😂😂
ومعندها راحة
تسوي الأكل وتنظف البيت وتتراسل مع صديقاتها واتس
وعين على الأولاد وعين على المطبخ
وتنوم طفلها تذاكر لبنتها
وتسوي الشاي والقهوه وترتب البيت 🤗🤗
ومركزه على الحاضر ولاأزعلت نبشت الماضي
قدامك تاكل بشويش نص لقمه الى ربع لقمه
وياالله تمضغ الأكل وبالشوكه والملعقة🍴🍛
ولا صارت بروحها فاالمطبخ
ضربت باالخمس👋صحون الأكل مكنها الا أطباق فضائية طائرة
هذه رايح وذا جاي🍝🍢🍜🍛
أحلى تحية للمراءة👏👏👏👏👏👏👏👣
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
أجمل مافي الخبر
عودة الأخ برق وبنت الطيار. المحقق رويزا
ناس محفور في ذاكرة القلب ذكراهم
لو جابوسبعة أسباب فوق السبعة
وصارت14سبب للنسيان
مانسيناهم😘😘😘
كنت قد بدأت أفقد الأمل والياس بدأ يتملكني
من بعض المعلقين
لايعرف يهرج ولا هو داري وين الله قااااطه
أيحذف بكلام ماله راس ولا رجلين
فرجاء ياأساتذتنا وياعمالقة صحيفتنا
لعد اشوف حد يغيب منكم
الا لعذر🤗🤗😐