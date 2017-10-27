بالصور.. ” صحة الرياض ” تستهدف المصلين بالمساجد والجوامع بلقاح الانفلونزا الموسمية

سعيد العجل(صدى):

في اطار استهدافها لاماكن التجمعات والكثافة البشرية تولصل ” صحة الرياض ” جهودها في الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية ، وذلك عبر تقديم التطعيم للمصلين في عدد من الجوامع اليوم الجمعة .

واوضحت ” صحة الرياض ” أن فرق التطعيم قامت باستهداف المصلين عقب صلاة الجمعة وبالتنسيق مع خطباء الجوامع في عدد من المواقع في الرياض والخرج.

ولفتت ” صحة الرياض ” ان فرق التطعيم لمست تجاوبا كبيرا واقبالا من المواطنيين والمقيمين من الفئات الاكثر تعرضا للاصابة .

وشملت المواقع التي تم استهدافها : جامع اللحيدان التابع لمركز صحي حي الملك فيصل ، بعدد 200 شخص تم تطعيمهم ، و جامع الحميد التابع لمركز صحي حي الزهرة بعدد 147 شخص تم تطعيمهم ، اضافة الى جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج ، بعدد اجمالي بلغ ٧٥٨ شخص تم تطعيمهم .

وشددت ” صحة الرياض ” على ضرورة أخذ اللقاح لكل من : الممارسين الصحيين كافة من كوادر فنية وإدارية، والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والأورام ومرضى السكري وفقر الدم المنجلي، بأخذ اللقاح، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل ، والأطفال ممن أعمارهم تتجاوز 6 أشهر، و كبار السن والأشخاص المخالطين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض .