بغداد وأربيل يتوصلان لاتفاق بوقف القتال

بغداد(صدى):

نجحت كل من القوات العراقية والبيشمركة في التوصل إلى اتفاق لقف القتال في شمال العراق.

وأفاد متحدث باسم التحالف الدولي أن اتفاق وقف إطلاق الذي تم اليوم الجمعة، النار يشمل جميع الجبهات.

كانت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة قد دارت، أمس الخميس، بين مقاتلين أكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى معبر حدودي مع تركيا على طريق أنبوب نفطي ضخم في شمال العراق.

كما أطلق المقاتلون الأكراد والبيشمركة قذائف هاون، واستخدموا صواريخ موجهة مضادة للدبابات، مبدين مقاومة قوية أمام تقدم القوات الاتحادية المسنودة من ميليشيات الحشد الشعبي.