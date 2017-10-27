تحالف دعم الشرعية باليمن: الحوثيون يقصفون مجمعاً سكنياً بإحدى قرى نجران
صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية باليمن العقيد الركن / تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة ( 17 : 01 ) من صباح هذا اليوم الجمعة تم إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه إحدى القرى الحدودية التابعة لمنطقة نجران وتم إطلاقه لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث سقط الصاروخ على مجمع سكني يسكنه عدد من العمال المقيمين وتابع لإحدى الشركات الوطنية مما أسفر عن وقوع حريق بالموقع تمت السيطرة عليه ولله الحمد، ونتج عن ذلك خسائر بالممتلكات الخاصة وإصابة طفيفة لأحد العمال.
وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيات الحوثية المسلّحة هو نتيجة لاستمرار تهريب الأسلحة والصواريخ من بعض الأطراف الإقليمية الداعمة لهم بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف المواطنين والمقيمين وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
فراج فايز الشهري[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ يومين
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم هونعم المولى ونعم النصير الارهابيين اذناب ايران الحوثيون
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله وكفى اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل شر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ يوم واحد
الغريب انه كيف تصلهم الاسلحه والبحر محاصر بالقوات البحريه المصريه
الواقع[ عدد التعليقات: 5410 ] نشر منذ يوم واحد
في صنعاء العدو الحوثي مكشوف وقد وضع نقاط تفتيش وحراسة واحينا لهم تجمعات والقاء خطب تحريض ولا تستهدف بينما لو كان هو لديه سهولة الاستهداف لقتل الاطفال والنساء والرجال. لذلك نتمنى مطاردة تجمعهم بشكل اكبر واكثر قوة وحزم وإعلان امام العالم بان إرسال الصواريخ العمياء الايرانية على السعودية هو خط احمر في الحرب وسوف يكون الردع كبير وشرس لكل من تسول له نفسه بمثل هذه الاعمال الحربية الإرهابية وسوف يتم محاسبة من يقف معهم بكل الوسائل ومنها نقل الحرب الى ارضه
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ يوم واحد
ماشاءالله وانت جاي تعلم وتنشر وتذيع الخبر كذا
طيب ورا ما لاحقتوا الزيود اللي اطلقوا الصاروخ او مكان اطلاقه واعدمتوا وهدمتوا كل المدينه التي انطلق منها
والاجرب يخرب على الصاحي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, احرقوهم في معقلهم ، صعده ، لابارك الله فيهم ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
حسبنا الله ونعم الوكيل