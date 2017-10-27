تحالف دعم الشرعية باليمن: الحوثيون يقصفون مجمعاً سكنياً بإحدى قرى نجران

راشد آل شريه(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية باليمن العقيد الركن / تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة ( 17 : 01 ) من صباح هذا اليوم الجمعة تم إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه إحدى القرى الحدودية التابعة لمنطقة نجران وتم إطلاقه لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث سقط الصاروخ على مجمع سكني يسكنه عدد من العمال المقيمين وتابع لإحدى الشركات الوطنية مما أسفر عن وقوع حريق بالموقع تمت السيطرة عليه ولله الحمد، ونتج عن ذلك خسائر بالممتلكات الخاصة وإصابة طفيفة لأحد العمال.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيات الحوثية المسلّحة هو نتيجة لاستمرار تهريب الأسلحة والصواريخ من بعض الأطراف الإقليمية الداعمة لهم بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف المواطنين والمقيمين وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.