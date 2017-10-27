أسعار الكهرباء في ألمانيا ” تحت الصفر “

برلين(صدى):

يقع مشغلو الشبكات الكهربائية في ألمانيا تحت ضغط من ارتفاع انتاج محطات الرياح، من أجل الحفاظ على التوازن بين مقدار الطاقة التي يستخدمها العملاء، بسبب ارتفاع والكميات التي ينتجونها.

ويدفع ارتفاع الإنتاج أكثر من اللازم أسعار الكهرباء إلى ما دون الصفر، وستكون هذه هي المرة الأولى خلال العام الجاري التي يصل فيها متوسط السعر ليوم كامل –ليس لمجرد ساعات محدودة- إلى النطاق السالب.

وتعني الأسعار السالبة أن على المشغلين إما إغلاق المحطات لتقليل المعروض أو الدفع للمستهلكين مقابل سحب الكهرباء من الشبكة.

من المرتقب أن يدفع منتجو الطاقة الألمان أموالًا للعملاء مقابل استهلاكهم الكهرباء خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث سيرتفع إنتاج محطات الرياح إلى مستوى قياسي بحلول يوم الأحد، بحسب ” بلومبرج ” .

ويتوقع أن يصل إنتاج الرياح إلى ذروته عند 39,190 ميجاوات صباح الأحد، وهو ما يعادل إنتاج نحو 40 مفاعلًا نوويًا، ويكفي لتلبية نصف إجمالي الطلب الألماني.