مازدا تقدم MX-5 مياتا المطورة موديل 2018 في طوكيو

طوكيو(صدى):

قدمت مازدا موديل MX-5 مياتا في أحدث نسخة في وقت قريب أو منذ عامين فقط، ولهذا لا يتوقع أن نجد أن السيارة في الوقت الحالي تأتي ببديل كامل ولكن هذا لم يمنع صانع السيارات الياباني من تقديم اضافات جديدة للسيارة في صورتها المطورة كما حدث مع السيارة التي أطلقت في معرض طوكيو الجاري, وهذه السيارة غطى عليها تقديم نسخة Kai وVision Coupe التجريبية.

وكموديل 2018, فمازدا عدلت من الجزء الخارجي من السيارة وخاصة ألوانها والسيارة المكشوفة تعرض بباقة خاصة تشمل سقف قماشي أحمر داكن وجلد نابا وعجلات BBS سوداء ألومنيوم بينما نسخة Retractable Fastback فتأتي بسقف أسود مختلف اختياري. كما زودت السيارة بمزيد من عزل الصوت وعدادات أكثر قابلية للقراءة ومقاعد قماشية بخاصية التسخين وتقنية ستارت ستوب ومكابح طواريء ومصابيح أمامية LED قابلة للتكيف.

وهذا الاصدار المطور صدر للسوق الياباني فقط حيث يعرف الموديل باسم مازدا رودستر ويتوقع وصول النسخة الجديدة لباقي الأسواق في الشهور المقبلة.