عدد مليارديرات آسيا يتخطى أمريكا لأول مرة… والفضل للصين

عواصم عالمية(صدى):

بلغ عدد المليارديرات في آسيا (637) ليتفوق لأول مرة على نظيره في الولايات المتحدة التي ما تزال أكبر بلد لتركز الثروة حتى اليوم.

وكشف تقرير حديث لهيئتي ” يو بي إس ” ” بي دبليو سي ” ، تزايدا لافتا في عدد مليارديرات الصين، وأظهر أن 67 مليارديرا التحقوا بنادي الأثرياء في البلد الآسيوي الضخم عام 2016.

وتسجل الصين مليارديرا جديدا كل 5 أيام، وهو معدل سريع للغاية.

وأضاف التقرير أن ثروة الصينيين استفادت من عوامل عدة مثل الاستقرار الجيو-ستراتيجي وارتفاع أسعار العقارات والإنفاق على البنية التحتية وتنامي الطبقة المتوسطة.