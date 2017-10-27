عدد مليارديرات آسيا يتخطى أمريكا لأول مرة… والفضل للصين
بلغ عدد المليارديرات في آسيا (637) ليتفوق لأول مرة على نظيره في الولايات المتحدة التي ما تزال أكبر بلد لتركز الثروة حتى اليوم.
وكشف تقرير حديث لهيئتي ” يو بي إس ” ” بي دبليو سي ” ، تزايدا لافتا في عدد مليارديرات الصين، وأظهر أن 67 مليارديرا التحقوا بنادي الأثرياء في البلد الآسيوي الضخم عام 2016.
وتسجل الصين مليارديرا جديدا كل 5 أيام، وهو معدل سريع للغاية.
وأضاف التقرير أن ثروة الصينيين استفادت من عوامل عدة مثل الاستقرار الجيو-ستراتيجي وارتفاع أسعار العقارات والإنفاق على البنية التحتية وتنامي الطبقة المتوسطة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
تشنق بنق كو ,,
,, يعني مبروك باالصيني ,,