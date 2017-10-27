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عدد مليارديرات آسيا يتخطى أمريكا لأول مرة… والفضل للصين

عدد مليارديرات آسيا يتخطى أمريكا لأول مرة… والفضل للصين
عواصم عالمية(صدى):

بلغ عدد المليارديرات في آسيا (637) ليتفوق لأول مرة على نظيره في الولايات المتحدة التي ما تزال أكبر بلد لتركز الثروة حتى اليوم.

وكشف تقرير حديث لهيئتي ” يو بي إس ” ” بي دبليو سي ” ، تزايدا لافتا في عدد مليارديرات الصين، وأظهر أن 67 مليارديرا التحقوا بنادي الأثرياء في البلد الآسيوي الضخم عام 2016.

وتسجل الصين مليارديرا جديدا كل 5 أيام، وهو معدل سريع للغاية.

وأضاف التقرير أن ثروة الصينيين استفادت من عوامل عدة مثل الاستقرار الجيو-ستراتيجي وارتفاع أسعار العقارات والإنفاق على البنية التحتية وتنامي الطبقة المتوسطة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد

تشنق بنق كو ,,

,, يعني مبروك باالصيني ,,

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