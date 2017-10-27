عضو بحزبه: نواز شريف بين المملكة ولندن لمتابعة الحالة الصحية لوالدته وزوجته

نايف السالم(صدى):

كشف عضو بارز بحزب ” الرابطة الإسلامية ” الباكستاني الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الجمعة عن تواجد الأخير بالمملكة مؤقتا.

كما أكد أنه سيعود لباكستان خلال الأسبوع المقبل للمثول أمام محكمة المساءلة بإسلام آباد.

وأوضح العضو أنّ نواز شريف مضطر حاليًا للبقاء في المملكة بصحبة والدته المريضة، التي تم تحويلها مؤخرًا لإحدى مستشفيات جدة، كي تعمل زوجة نجله على رعايتها نظرًا لوجود جميع أفراد عائلته حاليًا في لندن.

وأشار إلى أن جميع الشائعات التي تردّدت حول شريف ستتلاشى بمجرد عودته للأراضي الباكستانية.

ونفى العضو صحة الشائعات التي ترددت عن وجود انقسامات داخل حزب ” الرابطة الإسلامية ” حول زعامة نواز شريف للحزب.