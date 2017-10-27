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قائدة ” بسكليتة ” توضح رد هيئة الرياضة بشأن التراخيص

قائدة ” بسكليتة ” توضح رد هيئة الرياضة بشأن التراخيص
طلال الغامدي(صدى):

كشفت نديمة أبو العينين مؤسّسة أول فريق نسائي لقيادة الدراجات الهوائية في المملكة ” بسكليتة ” ، عن تواصلها مع وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر.

وأكدت أبو العينين أنها وعدتهن بتسريع إصدار الترخيص لممارسة هذه الهواية وفق الأنظمة والضوابط.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ يومين

يكفيك الاسم نديمة أبو العينين خروفك وبن مربوط ياست نديمه بعدين تسوقي سياره مافيه مشكله نمشيها لكن دراجه خطيره عليك لأن مقعدتها صغيره

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