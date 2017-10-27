قائدة ” بسكليتة ” توضح رد هيئة الرياضة بشأن التراخيص
كشفت نديمة أبو العينين مؤسّسة أول فريق نسائي لقيادة الدراجات الهوائية في المملكة ” بسكليتة ” ، عن تواصلها مع وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر.
وأكدت أبو العينين أنها وعدتهن بتسريع إصدار الترخيص لممارسة هذه الهواية وفق الأنظمة والضوابط.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يومين
قلنا لكم
الحريم لاحطو شي بروسهن
جابوه لو هو فالمريخ🤗🤗🤗🤗
ZAXIS[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ يومين
يكفيك الاسم نديمة أبو العينين خروفك وبن مربوط ياست نديمه بعدين تسوقي سياره مافيه مشكله نمشيها لكن دراجه خطيره عليك لأن مقعدتها صغيره